Референс-лаборатория Минздрава может делать тысячу исследований на коронавирус в день - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В референс-лаборатории Министерства здравоохранения есть оборудование, которое за один день может делать тысячу исследований для обнаружения коронавируса. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в Украине есть тесты для экспресс-диагностики, которые будут использоваться семейными врачами, врачами в инфекционных отделениях, также часть будет передана бригадам, работающим на вызов и также обеспечено ПЦР-тестами, которые являются золотым стандартом коронавирусной диагностики. Мы имеем первую поставку, в ближайшее время ожидаем вторую", - сказал замминистра.
По его словам, беспокоиться о том, что не будет хватать тест-систем не требуется.
"Мы получили новейшее оборудование. Сегодня у нас в референс-лаборатории есть оборудование, которое за один день может делать тысячу исследований, плюс есть 25 лабораторий только в системе здравоохранения, способность которых - делать 290 исследований", - заявил Ляшко.
Напомним, Министерство здравоохранения будет проверять образцы всех умерших от пневмонии в Украине на наличие коронавируса.