В Минздраве разработали инструкцию по захоронению людей, умерших от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство здравоохранения разработало определенную инструкцию того, как происходит захоронение умерших, заболевших COVID-19. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"ВОЗ не рекомендует никаких особых правил для захоронения умерших от COVID-19", - сказал Ляшко.
В то же время, по его словам, оперативный штаб, который работает при Минздраве, подробно рассматривал этот вопрос, определил все возможные риски, которые могут возникнуть при погребении больных с COVID-19.
"Мы разработали определенную инструкцию того, как это происходит. Сейчас эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить возможного инфицирования. Первый риск при погребении имеют ритуальные обряды, поэтому там где возможно большое скопления людей, прощальные поцелуи - это те точки риска, которые нужно исключить и предотвратить. Поэтому мы вынуждены рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь при коронавирусной болезни", - отметил замминистра.
Как сообщалось ранее в УНН, Ляшко заверил, что референс-лаборатория МОЗ может делать тысячу исследований на коронавирус в день.