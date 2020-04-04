Кличко рассказал о процедуре захоронения умерших от COVID-19 в столице

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62411 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73383 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86819 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84956 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103659 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86579 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102768 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105878 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130939 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Актуальное
Кличко рассказал о процедуре захоронения умерших от COVID-19 в столице

Кличко рассказал о процедуре захоронения умерших от COVID-19 в столице

Киев  •  УНН

 • 23811 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о процедуре захоронения людей, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Кличко рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Мэру столицы поставили вопрос “Вы говорили о том, что есть уже умершие от коронавируса. Как решается вопрос захоронения? Это специальные пакеты, закрытые гробы, кремация?”, На что тот ответил:

“Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. По этому протоколу церемонии захоронения отменены и прописана в этом протоколе кремация”, — сказал Кличко.

Ранее в Минздраве разработали инструкцию по захоронение людей, умерших от COVID-19.

Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 32 человека — умерли.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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