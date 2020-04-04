Кличко рассказал о процедуре захоронения умерших от COVID-19 в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о процедуре захоронения людей, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Кличко рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.
Мэру столицы поставили вопрос “Вы говорили о том, что есть уже умершие от коронавируса. Как решается вопрос захоронения? Это специальные пакеты, закрытые гробы, кремация?”, На что тот ответил:
“Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. По этому протоколу церемонии захоронения отменены и прописана в этом протоколе кремация”, — сказал Кличко.
Ранее в Минздраве разработали инструкцию по захоронение людей, умерших от COVID-19.
Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 32 человека — умерли.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.