Київський підприємець поверне землю, на якій незаконно збудував торговельний павільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Підприємець, поверне з незаконного користування землю на Троєщині, на якій самочинно збудував торговельний павільйон. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
За позовом Київської місцевої прокуратури з незаконного користування повернуто земельну ділянку на вул. Драйзера, що у Деснянському районі столиці, на якій приватне товариство самовільно збудувало торговельний павільйон.
Встановлено, що Київрада жодного рішення про передачу у власність чи користування цієї землі не приймала. Крім того, право власності на самочинно зведену на ній будівлю зареєстровано на підставі неіснуючого судового рішення.
Суд зобов’язав відповідача привести земельну ділянку у придатний для використання стан шляхом знесення усіх незаконних споруд.
Позовні вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.