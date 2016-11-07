Киевский предприниматель вернет землю, на которой незаконно построил торговый павильон

По иску Киевской местной прокуратуры из незаконного пользования возвращен земельный участок на ул. Драйзера, что в Деснянском районе столицы, на котором частное общество самовольно построило торговый павильон.

Установлено, что Киевсовет никакого решения о передаче в собственность или пользование этой земли не принимал. Кроме того, право собственности на самовольно возведенное на ней строение зарегистрировано на основании несуществующего судебного решения.

Суд обязал ответчика привести земельный участок в пригодное для использования состояние путем сноса всех незаконных построек.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.