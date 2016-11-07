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Киевский предприниматель вернет землю, на которой незаконно построил торговый павильон

Киевский предприниматель вернет землю, на которой незаконно построил торговый павильон

Киев • УНН

 • 6927 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Предприниматель, вернет из незаконного пользования землю на Троещине, на которой самовольно построил торговый павильон. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По иску Киевской местной прокуратуры из незаконного пользования возвращен земельный участок на ул. Драйзера, что в Деснянском районе столицы, на котором частное общество самовольно построило торговый павильон.

Установлено, что Киевсовет никакого решения о передаче в собственность или пользование этой земли не принимал. Кроме того, право собственности на самовольно возведенное на ней строение зарегистрировано на основании несуществующего судебного решения.

Суд обязал ответчика привести земельный участок в пригодное для использования состояние путем сноса всех незаконных построек.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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