Київське "Динамо" відправилося до Лісабону без А.Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Київське "Динамо" вилетіло до Лісабону на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки", передає УНН з посиланням на прес-службу київського клубу.
"Динамо" проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" в Лісабоні. Гра відбудеться у вівторок, 1 листопада, на стадіоні "Ештадіу да Луш".
До столиці Португалії делегація "Динамо" вилетіла в понеділок вранці. В її складі 21 футболіст:
Воротарі: Шовковський, Рудько, Коваль;
Захисники: Хачеріді, Віда, Антунеш, Морозюк, Макаренко, Тимчик, Очігава;
Півзахисники: Рибалка, Сидорчук, Буяльський, Корзун, Циганков, Гусєв, Гонсалес, Оріховський, Громов;
Нападники: Мораес, Бєсєдін.
Нагадаємо, у А.Ярмоленка стався рецидив старої травми – бічної зв'язки внутриколінного суглоба.