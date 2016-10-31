Київське "Динамо" відправилося до Лісабону без А.Ярмоленка

"Динамо" проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" в Лісабоні. Гра відбудеться у вівторок, 1 листопада, на стадіоні "Ештадіу да Луш".

До столиці Португалії делегація "Динамо" вилетіла в понеділок вранці. В її складі 21 футболіст:

Воротарі: Шовковський, Рудько, Коваль;

Захисники: Хачеріді, Віда, Антунеш, Морозюк, Макаренко, Тимчик, Очігава;

Півзахисники: Рибалка, Сидорчук, Буяльський, Корзун, Циганков, Гусєв, Гонсалес, Оріховський, Громов;

Нападники: Мораес, Бєсєдін.

Нагадаємо, у А.Ярмоленка стався рецидив старої травми – бічної зв'язки внутриколінного суглоба.