Киевское "Динамо" отправилось в Лиссабон без А.Ярмоленка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Киевское "Динамо" вылетело в Лиссабон на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики", передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского клуба.
"Динамо" проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" в Лиссабоне. Игра состоится во вторник, 1 ноября, на стадионе "Эштадиу да Луш".
В столицу Португалии делегация "Динамо" вылетела в понедельник утром. В ее составе 21 футболист:
Вратари: Шовковский, Рудько, Коваль;
Защитники: Хачериди, Вида, Антунеш, Морозюк, Макаренко, Тимчик, Очигава;
Полузащитники: Рыбалка, Сидорчук, Буяльский, Корзун, Цыганков, Гусев, Гонсалес, Ореховский, Громов;
Нападающие: Мораес, Беседин.
Напомним, у А.Ярмоленка случился рецидив старой травмы - боковой связки внутриколенного сустава .