Киевское "Динамо" отправилось в Лиссабон без А.Ярмоленка

"Динамо" проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" в Лиссабоне. Игра состоится во вторник, 1 ноября, на стадионе "Эштадиу да Луш".

В столицу Португалии делегация "Динамо" вылетела в понедельник утром. В ее составе 21 футболист:

Вратари: Шовковский, Рудько, Коваль;

Защитники: Хачериди, Вида, Антунеш, Морозюк, Макаренко, Тимчик, Очигава;

Полузащитники: Рыбалка, Сидорчук, Буяльский, Корзун, Цыганков, Гусев, Гонсалес, Ореховский, Громов;

Нападающие: Мораес, Беседин.

Напомним, у А.Ярмоленка случился рецидив старой травмы - боковой связки внутриколенного сустава .