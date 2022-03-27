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Київщина: минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів окупантами житлових кварталів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. За минулу добу у Київській області зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Про це інформує голова Київської ОВА Олександр Павлюк, пише УНН.

Київщина: минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів окупантами житлових кварталів

Деталі

За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом більше 500 об’єктів.

Критичних руйнувань завдано у громадах: Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській.

Найнебезпечніші напрямки:

  • Житомирська траса,
  • Буча – Ірпінь – Гостомель,
  • Немішаєве,
  • Дмитрівська громада,
  • Макарівська громада,
  • північ Вишгородського району
  • території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бучанський район

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.

Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське).

Село Гореничі - мінометний обстріл.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Броварський район

У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.

Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований.

Фастівський район

Обстріли у м. Боярка - четверо поранених, серед них - дитина.

Новосілки та Тарасівка - обстріли житлових районів.

Окрім цього, по всій Київській області з 27 до 28 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 6:00.

Це означає, що виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи) заборонено.

Також у цей час магазини, аптеки, АЗС не працюватимуть.

Додамо

У місті Славутич Київської області окупанти вбили трьох мирних жителів під час мирної проукраїнської акції протесту.

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