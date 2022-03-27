Київщина: минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів окупантами житлових кварталів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. За минулу добу у Київській області зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Про це інформує голова Київської ОВА Олександр Павлюк, пише УНН.
Деталі
За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом більше 500 об’єктів.
Критичних руйнувань завдано у громадах: Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській.
Найнебезпечніші напрямки:
-
- Житомирська траса,
-
- Буча – Ірпінь – Гостомель,
-
- Немішаєве,
-
- Дмитрівська громада,
-
- Макарівська громада,
-
- північ Вишгородського району
-
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.
-
Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.
Бучанський район
Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.
Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське).
Село Гореничі - мінометний обстріл.
Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Броварський район
У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.
Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
Вишгородський район
В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
Славутич повністю ізольований.
Фастівський район
Обстріли у м. Боярка - четверо поранених, серед них - дитина.
Новосілки та Тарасівка - обстріли житлових районів.
Окрім цього, по всій Київській області з 27 до 28 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 6:00.
Це означає, що виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи) заборонено.
Також у цей час магазини, аптеки, АЗС не працюватимуть.
Додамо
У місті Славутич Київської області окупанти вбили трьох мирних жителів під час мирної проукраїнської акції протесту.