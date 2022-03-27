Киевская область: за прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов оккупантами жилых кварталов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За минувшие сутки в Киевской области зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Об этом информирует председатель Киевской ОВА Александр Павлюк, пишет УНН.
Детали
За весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. Вобщем более 500 объектов.
Критические разрушения нанесены в общинах: Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской.
Самые опасные направления:
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- Житомирская трасса,
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- Буча - Ирпень - Гостомель,
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- Немешаево,
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- Дмитриевская община,
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- Макаровская община,
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- Север Вышгородского района
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- Территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской общин.
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Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучанский район
Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельська общины - обстрелы.
Белогородская община - ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).
Село Гореничи - минометный обстрел.
Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.
Броварской район
В Барышевском, Калитянской и Великодымерской общинах - вражеская техника.
Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Вышгородский район
В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
Славутич полностью изолирован.
Фастовский район
Обстрелы в г. Боярка - четверо раненых, среди них - ребенок.
Новоселки и Тарасовка - обстрелы жилых районов.
Кроме этого, по всей Киевской области с 27 по 28 марта вводится комендантский час с 20:00 до 6:00.
Это означает, что выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности) запрещено.
Также в это время магазины, аптеки, АЗС не будут работать.
Добавим
В городе Славутич Киевской области оккупанты убили трех мирных жителей во время мирной проукраинской акции протеста.