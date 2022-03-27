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Киевская область: за прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов оккупантами жилых кварталов

Киев • УНН

 • 146610 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. За минувшие сутки в Киевской области зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Об этом информирует председатель Киевской ОВА Александр Павлюк, пишет УНН.

Киевская область: за прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов оккупантами жилых кварталов

Детали

За весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. Вобщем более 500 объектов.

Критические разрушения нанесены в общинах: Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской.

Самые опасные направления:

  • Житомирская трасса,
  • Буча - Ирпень - Гостомель,
  • Немешаево,
  • Дмитриевская община,
  • Макаровская община,
  • Север Вышгородского района
  • Территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской общин.

Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельська общины - обстрелы.

Белогородская община - ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).

Село Гореничи - минометный обстрел.

Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.

Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.

Броварской район

В Барышевском, Калитянской и Великодымерской общинах - вражеская техника.

Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район

В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован.

Фастовский район

Обстрелы в г. Боярка - четверо раненых, среди них - ребенок.

Новоселки и Тарасовка - обстрелы жилых районов.

Кроме этого, по всей Киевской области с 27 по 28 марта вводится комендантский час с 20:00 до 6:00.

Это означает, что выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности) запрещено.

Также в это время магазины, аптеки, АЗС не будут работать.

Добавим

В городе Славутич Киевской области оккупанты убили трех мирных жителей во время мирной проукраинской акции протеста.

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