Київраду просять обмежити рух для мотоциклістів в нічний час
Київ • УНН
КИЇВ.18 квітня.УНН. На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з проханням заборонити рух мотоциклістів в нічний час центральною частиною Києва та в густонаселених районах, передає УНН.
В тексті петиції вказано,що основною причиною такого прохання є численні мотогонки,які ніби-то влаштовують мотоциклісти на вулицях столиці в нічний час.
"Просимо заборонити будити вночі людей гучними звуками музики з машин і ревінням мотоциклів. Закон дозволяє обмежувати рух на окремих вулицях", - йдеться в петиції.
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Зазначимо, прохання було опубліковане на сайті Київради позавчора,16 квітня і станом на сьогодні набрало 43 підписи. До кінця збору підписів залишилося 87 днів. Для того, щоб петиція була розглянута відповідними профільними чиновниками, під нею повинні підписатися 10 000 громадян.
Як повідомляв УНН, вчора, 17 квітня на Львівщині мотоцикліст в'їхав у натовп людей, постраждало п'ятеро осіб.