В уряді хочуть відмінити жовтий сигнал світлофора
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В уряді доручили низці відомств опрацювати питання щодо відміни жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести відповідне питання на засідання Кабінету міністрів. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Прем'єр-міністр підтримав моє звернення та доручив Мінінфраструктури, МВС, Національній поліції, Укравтодору та Укртрасбезпеці опрацювати питання щодо відміни жовтого сигналу світлофора та, у разі необхідності, винести відповідне питання на засідання уряду", - повідомив він.
На його думку, це дуже правильна ініціатива, "тому що, проаналізувавши останні резонансні ДТП, всі вони пов'язані з проїздом на жовтий сигнал світлофору". "Багато країн у світі відмовляються від жовтого сигналу світлофора, має бути лише червоний і зелений і сама жорстка відповідальність за порушення проїзду на забороняючий сигнал", - підсумував він.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 9 людей.
Як повідомляв УНН, 18 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими у ДТП у Кривому Розі.
18 квітня Кабмін створив урядову комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Кривому Розі.