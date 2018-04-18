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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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В правительстве хотят отменить желтый сигнал светофора

Киев • УНН

 • 22851 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В правительстве поручили ряду ведомств проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и при необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание Кабинета министров. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

В правительстве хотят отменить желтый сигнал светофора

"Премьер-министр поддержал мое обращение и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, Укравтодору и Укртрасбезопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и, в случае необходимости, вынести соответствующий вопрос на заседание правительства", - сообщил он.

По его мнению, это очень правильная инициатива, "потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора". "Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый и сама жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал", - подытожил он.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 9 человек.

Как сообщал УНН, 18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП в Кривом Роге.

18 апреля Кабмин создал правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП, которое произошло в Кривом Роге.

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