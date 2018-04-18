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Киевсовет просят ограничить движение для мотоциклистов в ночное время

Киев • УНН

 • 13317 просмотра

КИЕВ.18  апреля.УНН. На сайте Киевского городского совета появилась петиция с просьбой запретить движение мотоциклистов в ночное время центральной частью Киева и в густонаселенных районах, передает УНН.

Киевсовет просят ограничить движение для мотоциклистов в ночное время

В тексте петиции указано, что основной причиной такой просьбы являются многочисленные мотогонки, которые якобы устраивают мотоциклисты на улицах столицы в ночное время.

"Просим запретить будить ночью людей громкими звуками музыки из машин и ревом мотоциклов. Закон позволяет ограничивать движение на отдельных улицах", - говорится в петиции.

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Отметим, просьба было опубликовано на сайте Киевсовета позавчера, 16 апреля и на сегодня вступило 43 подписи. К концу сбора подписей осталось 87 дней. Для того, чтобы петиция была рассмотрена соответствующими профильными чиновниками, под ней должны подписаться 10000 граждан.

Как сообщал УНН, вчера, 17 апреля на Львовщине мотоциклист въехал в толпу людей, пострадали пять человек.

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