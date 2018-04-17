На Львівщині мотоцикліст в'їхав у натовп людей, постраждало п'ятеро осіб
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вчора, 16 квітня, у місті Броди на Львівщині о 16:00 водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням та в'їхав у натовп людей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
"Внаслідок події були госпіталізовані до Бродівської ЦРЛ водій мотоцикла, пішохід з діагнозом – ЗЧМТ, струс головного мозку, відкритий перелом правої гомілки та 14-річна велосипедистка з діагнозом – ЗЧМТ, забій головного мозку, внутрішньо-мозкова гематома. Двох дітей, 2004 і 2003 року народження, і жінку після надання медичної допомоги відпущені за місцем проживання. Причина події встановлюється", - повідомили у департаменті з питань цивільного захисту.
Нагадаємо, мотоцикл зіштовхнувся з гужовою підводою, в результаті чого водій мотоцикла загинув, ще одна людина отримала травми.