Во Львовской области мотоциклист въехал в толпу людей, пострадали пять человек

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Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вчера, 16 апреля, в городе Броды во Львовской области в 16:00 водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и въехал в толпу людей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

"В результате происшествия были госпитализированы в Бродовский ЦРБ водитель мотоцикла, пешеход с диагнозом - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой голени и 14-летняя велосипедистка с диагнозом - ЗЧМТ, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома. Двух детей, 2004 и 2003 года, и женщину после оказания медицинской помощи отпущены по месту жительства. Причина происшествия устанавливается", - сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты.

Напомним, мотоцикл столкнулся с гужевой повозкой, в результате чего водитель мотоцикла погиб, еще один получил травмы.

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