Київ зранку скували затори: де виникла "тягнучка"

Так, затори утворилися на Голосіївському проспекті, вулиці Новій, проспекті Любомира Гузара, вулиці Набережно-Хрещатицькій, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, на Великій Окружній дорозі та на вулиці Народного ополчення.

На лівому березі затори утворилися на бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе.

Рух Північним мостом, мостом Метро, мостом Патона, Дарницьким мостом ускладнено у сторону правого берега. Південним мостом можна проїхати вільно.

Нагагдаємо, що станом на 26 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,38 грн/дол.





