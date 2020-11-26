Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,38 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.381600 грн за долар;

33.784000 грн за євро;

0.375140 грн за російський рубль;

37.895100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 25 листопада курс всіх зазначених валют виріс.