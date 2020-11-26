Киев утром сковали пробки: где возникла "тянучка"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 8:30 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на Голосеевском проспекте, улице Новой, проспекте Любомира Гузара, улице Набережно-Крещатицкой, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, на Большой Окружной дороге и на улице Народного ополчения.
На левом берегу пробки образовались на бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.
Движение Северным мостом, мостом Метро, мост Патона, на Дарницком мосту затруднено в сторону правого берега. Южным мостом можно проехать свободно.
Нагагдаемо, что на 26 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,38 грн/долл.