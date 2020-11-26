Киев утром сковали пробки: где возникла "тянучка"

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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01:40 • 30546 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 87695 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102968 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118909 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153189 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200562 просмотра

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 8:30 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на Голосеевском проспекте, улице Новой, проспекте Любомира Гузара, улице Набережно-Крещатицкой, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, на Большой Окружной дороге и на улице Народного ополчения.

На левом берегу пробки образовались на бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.

Движение Северным мостом, мостом Метро, мост Патона, на Дарницком мосту затруднено в сторону правого берега. Южным мостом можно проехать свободно.

Нагагдаемо, что на 26 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,38 грн/долл.


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