Київ у топ-регіонах за приростом випадків COVID-19: Кличко не виключає виходу з локдауну

Ситуація з захворюваністю

"869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла 31 людина. Усього за період пандемії в місті 4497 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 192 620", – повідомив Кличко.

Захворіли за добу: 482 жінки віком від 19 до 95 років, 356 чоловіків віком від 18 до 91 року. А також 16 дівчаток від 22 днів до 15 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 140 хворих на коронавірус, а також 153 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 829 людей. Загалом коронавірус подолали 120 873 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 168, в Дніпровському – 115 та в Солом’янському районі – 108", – зазначив Кличко.

Питання карантину

"Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в столиці не буде погіршуватися, ми не виключаємо послаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня", - вказав при цьому Кличко.

У середу, 28 квітня, з його слів, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони ухвалять рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію.

"Локдаун у Києві дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але розслаблятися зарано. Є чимало ризиків. Особливо, зважаючи на те, що попереду Великодні свята. І в нас досі багато смертельних випадків від коронавірусу та тяжких хворих. Цей вірус дуже небезпечний та агресивний. І сьогодні найголовніше - зберегти здоров‘я і життя людей", - додав мер Києва.

Що було раніше

Жорсткий карантин діє у Києві з 5 квітня. Його ввели через зростання захворюваності на коронавірус і велику завантаженість COVID-ліжок у лікарнях столиці.

Уже днями головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що з дня на день Київ буде виходити з "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

А міністр охорони здоров’я Максим Степанов 27 квітня заявив, що Міністерство охорони здоров’я зробило відповідне подання на комісію ТЕБ та НС для того, щоб вивести Київ з “червоної” зони за рівнем епідеміологічної небезпеки щодо поширення коронавірусу.