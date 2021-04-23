Київ з дня на день вийде з "червоної зони" - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Трішки приємного - з дня на день Київ буде виходити з червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це повідомив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"... ще трішки приємного. За нашими прогнозами впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", - написав Ляшко.
Додамо
Минулої доби у Києві виявили 1 269 інфікованих, померли 45 людей — 27 жінок та 18 чоловіків. Усього за період пандемії у столиці 4 386 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворюваності в місті на сьогодні 190 138.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 2 мільйони випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 квітня, - 14,2 тисячі, що є падінням з учорашнього найвищого за тиждень показника. Летальних випадків за добу - 434. Водночас одужалих четвертий день поспіль більше, ніж захворілих.