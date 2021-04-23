Минулої доби у столиці виявили 1269 хворих на коронавірус, померли 45 людей

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“Минулої доби у місті виявили 1 269 інфікованих, померли 45 людей — 27 жінок та 18 чоловіків. Усього за період пандемії у столиці 4 386 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворюваності в місті на сьогодні 190 138”, — повідомив він.

Деталі

За даними Кличка, серед захворілих за минулу добу 700 жінок віком від 18 до 90 років, 512 чоловіків віком від 18 до 95 років, 32 дівчинки від 11 місяців до 17 років, та 25 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Крім того, минулої доби у 21 медика підтвердився коронавірус. З діагнозом коронавірус госпіталізували 126 пацієнтів. З підозрою на COVID-19 та пневмонією госпіталізовано було 270 людей.

Окрім того, за минулу добу одужало 1298 киян. Усього коронавірус подолали 119 101 мешканець столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (225), Деснянському (124) та Дніпровському (188) районах.

Також очільник міста повідомив, що в стаціонарах медичних закладів Києва зараз лікується 3453 хворих, 2480 пацієнтів знаходяться у важкому стані.

Кисневу підтримку отримують 2 957 людей. Під апаратами штучної вентиляції легенів знаходяться 63 хворих.

За цей тиждень в місті померли 265 хворих на коронавірус. З них 127 жінок, та 138 чоловіків. Найбільше помирає киян старше 65 років.

Нагадаємо

Минулої доби в Україні зафіксували 2 мільйони випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Приріст за добу, 22 квітня, — 14,2 тисячі.

Також у Міністерстві охорони здоров’я не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Проте, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

Тим часом, в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.