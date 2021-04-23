За прошедшие сутки в столице обнаружили 1269 больных коронавирусом, умерли 45 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось, но смертность от вируса остается высокой. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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“За прошедшие сутки в городе обнаружили 1269 инфицированных, умерли 45 человек — 27 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4386 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболеваемости в городе на сегодня 190 138”, — сообщил он.
Детали
По данным Кличко, среди заболевших за минувшие сутки 700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 32 девочки от 11 месяцев до 17 лет, и 25 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Кроме того, за минувшие сутки у 21 медика подтвердился коронавирус. С диагнозом коронавирус госпитализировали 126 пациентов. С подозрением на COVID-19 и пневмонией госпитализированы были 270 человек.
Кроме того, за минувшие сутки выписаны 1298 киевлян. Всего коронавирус преодолел 119 101 житель столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (225), Деснянском (124) и Днепровском (188) районах.
Также глава города сообщил, что в стационарах медицинских учреждений Киева сейчас лечится 3453 больных, 2480 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Кислородную поддержку получают 2957 человек. Под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 63 больных.
За эту неделю в городе умерли 265 больных коронавирусом. Из них 127 женщин и 138 мужчин. Больше всего умирает киевлян старше 65 лет.
Напомним
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост за сутки, 22 апреля, — 14,2 тысяч.
Также в Министерстве здравоохранения не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.
Между тем, в Украину доставилу более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.