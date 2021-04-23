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За прошедшие сутки в столице обнаружили 1269 больных коронавирусом, умерли 45 человек

Киев  •  УНН

 • 12691 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось, но смертность от вируса остается высокой. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

“За прошедшие сутки в городе обнаружили 1269 инфицированных, умерли 45 человек — 27 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4386 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболеваемости в городе на сегодня 190 138”, — сообщил он.

Детали

По данным Кличко, среди заболевших за минувшие сутки 700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 32 девочки от 11 месяцев до 17 лет, и 25 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за минувшие сутки у 21 медика подтвердился коронавирус. С диагнозом коронавирус госпитализировали 126 пациентов. С подозрением на COVID-19 и пневмонией госпитализированы были 270 человек.

Кроме того, за минувшие сутки выписаны 1298 киевлян. Всего коронавирус преодолел 119 101 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (225), Деснянском (124) и Днепровском (188) районах.

Также глава города сообщил, что в стационарах медицинских учреждений Киева сейчас лечится 3453 больных, 2480 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Кислородную поддержку получают 2957 человек. Под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 63 больных.

За эту неделю в городе умерли 265 больных коронавирусом. Из них 127 женщин и 138 мужчин. Больше всего умирает киевлян старше 65 лет.

Напомним

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост за сутки, 22 апреля, — 14,2 тысяч.

Также в Министерстве здравоохранения не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.

Между тем, в Украину доставилу более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

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