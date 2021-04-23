Киев со дня на день выйдет из "красной зоны" - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Немного приятного - со дня на день Киев будет выходить из красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"... еще немного приятного. По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (изо дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал Ляшко.
Добавим
За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1269 инфицированных, умерли 45 человек - 27 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4386 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболеваемости в городе на сегодня 190 138.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 2 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 апреля, - 14,2 тысячи, что является падением со вчерашнего самого высокого за неделю показателя. Летальных случаев за сутки - 434. В то же время выздоровели четвертый день подряд больше, чем заболевших.