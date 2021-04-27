Киев в топ-регионах по приросту случаев COVID-19: Кличко не исключает выхода из локдауна

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 107271 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 161881 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 165167 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 245193 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 286738 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 152574 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 141428 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 247926 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126038 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185148 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 171068 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 160055 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 148295 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 176021 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 143978 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 286634 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 247859 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 404714 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 371272 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 355179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 144032 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 176075 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 160109 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 245153 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 165290 просмотра
Актуальное
Киев в топ-регионах по приросту случаев COVID-19: Кличко не исключает выхода из локдауна

Киев в топ-регионах по приросту случаев COVID-19: Кличко не исключает выхода из локдауна

Киев  •  УНН

 • 20208 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки еще 869 больных коронавирусом, столица - в топ-регионах по приросту случаев COVID-19. До сих пор много тяжелых больных и смертельных случаев от коронавируса. Однако, по словам мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале, локдаун дает положительные результаты и решение, ослаблять ли карантин, будут принимать уже завтра, передает УНН.

Ситуация с заболеваемостью

"869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 31 человек. Всего за период пандемии в городе 4497 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 192 620", - сообщил Кличко.

Заболели за сутки: 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 16 девочек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 140 больных коронавирусом, а также 153 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 829 человек. В общем коронавирус преодолели 120 873 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 168, в Днепровском - 115 и в Соломенском районе - 108", - отметил Кличко.

Копрос карантина

"Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабления строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля", - отметил при этом Кличко.

В среду, 28 апреля, по его словам, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, что состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

"Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но расслабляться рано. Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных. Этот вирус очень опасный и агрессивный. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизни людей", - добавил мэр Киева.

Что было ранее

Жесткий карантин действует в Киеве с 5 апреля. Его ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом и большой загруженности COVID-коек в больницах столицы.

Уже на днях главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что со дня на день Киев будет выходить из "красного" уровня эпидемической опасности по распространению COVID-19.

А министр здравоохранения Максим Степанов 27 апреля заявил, что Министерство здравоохранения сделало соответствующее представление на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы вывести Киев из "красной" зоны по уровню эпидемиологической опасности по распространению коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы