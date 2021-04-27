Киев в топ-регионах по приросту случаев COVID-19: Кличко не исключает выхода из локдауна

Ситуация с заболеваемостью

"869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 31 человек. Всего за период пандемии в городе 4497 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 192 620", - сообщил Кличко.

Заболели за сутки: 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 16 девочек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 140 больных коронавирусом, а также 153 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 829 человек. В общем коронавирус преодолели 120 873 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 168, в Днепровском - 115 и в Соломенском районе - 108", - отметил Кличко.

Копрос карантина

"Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабления строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля", - отметил при этом Кличко.

В среду, 28 апреля, по его словам, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, что состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

"Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но расслабляться рано. Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных. Этот вирус очень опасный и агрессивный. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизни людей", - добавил мэр Киева.

Что было ранее

Жесткий карантин действует в Киеве с 5 апреля. Его ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом и большой загруженности COVID-коек в больницах столицы.

Уже на днях главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что со дня на день Киев будет выходить из "красного" уровня эпидемической опасности по распространению COVID-19.

А министр здравоохранения Максим Степанов 27 апреля заявил, что Министерство здравоохранения сделало соответствующее представление на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы вывести Киев из "красной" зоны по уровню эпидемиологической опасности по распространению коронавируса.