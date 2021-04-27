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Київ найближчим часом перейде з “червоної” до “жовтої” зони - Степанов

Київ • УНН

 • 30130 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я зробило відповідне подання на комісію ТЕБ та НС для того, щоб вивести Київ з “червоної” зони за рівнем епідеміологічної небезпеки щодо поширення коронавірусу. Про це сказав на брифінгу у вівторок, 27 квітня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“У "червоній зоні“ карантинних обмежень перебувають зараз 10 областей, 9 областей перебуває на "помаранчевому“ рівні епідеміологічної небезпеки, і 6 регіонів перебуває у "жовтій зоні“ карантинних обмежень”, — зазначив міністр.

“Наступним регіоном, який буде виведено з "червоного“ на "жовтий“ рівень — це буде столиця, місто Київ. По всіх показниках місто Київ продемонструвало, що немає перевищення всіх критеріїв та маркерів. Ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕБ та НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з "червоного“ рівня епідеміологічної небезпеки”, — повідомив він.

Деталі

В цілому, зі слів Степанова, рівень захворюваності пішов на спад у всіх без виключення областях та місті Київ, де ситуація ще місяць тому була вкрай важкою. Рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем перевищує встановлені норми лише в одній області — Донецькій, де він сягає 69%. Решта областей демонструє стійку тенденцію до зменшення рівня госпіталізацій і завантаженості ліжок з киснем.

“Якщо говорити про загальну кількість завантажених ліжок з киснем в Україні, то цей показник на рівні 52%”, — сказав він.

Що було раніше

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що з дня на день Київ буде виходити з червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Окрім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Київ може перейти одразу в “жовту” зону карантину до 30 квітня.

Жорсткий карантин діє у Києві з 5 квітня.

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