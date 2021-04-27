Киев в ближайшее время перейдет из "красной" в "желтую" зону - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство здравоохранения сделало соответствующее представление на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы вывести Киев из "красной" зоны по уровню эпидемиологической опасности по распространению коронавируса. Об этом сказал на брифинге во вторник, 27 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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"В "красной зоне" карантина находятся сейчас 10 областей, 9 областей находится в "оранжевом" уровне эпидемиологической опасности, и 6 регионов находится в "желтой зоне" карантина", - отметил министр.
"Следующим регионом, который будет выведен из "красного" на "желтый" уровень - это будет столица, город Киев. По всем показателям город Киев продемонстрировал, что нет превышения всех критериев и маркеров. Мы уже сделали соответствующее представление за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красного" уровня эпидемиологической опасности", - сообщил он.
Детали
В целом, по словам Степанова, уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и городе Киев, где ситуация еще месяц назад была крайне тяжелой. Уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом превышает установленные нормы только в одной области - Донецкой, где он достигает 69%. Остальные области демонстрирует устойчивую тенденцию к уменьшению уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.
"Если говорить об общем количестве загруженных коек с кислородом в Украине, то этот показатель на уровне 52%", - сказал он.
Что было ранее
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что со дня на день Киев будет выходить из красного уровня эпидемической опасности по распространению COVID-19.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может перейти сразу в "желтую" зону карантина до 30 апреля.
Жесткий карантин действует в Киеве с 5 апреля.