Киян попередили про грозу до кінця доби

Цитата:

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)". - йдеться в повідомленні.

Деталі

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської

КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Доповнення

Через грозу та пориви вітру у трьох областях знеструмлені десятки населених пунктів.