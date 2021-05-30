Киян попередили про грозу до кінця доби
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня у столиці очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Цитата:
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)". - йдеться в повідомленні.
Деталі
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка. Для ліквідації наслідків негоди КК "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.
У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської
КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.
Доповнення
Через грозу та пориви вітру у трьох областях знеструмлені десятки населених пунктів.