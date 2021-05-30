Через грозу у трьох областях знеструмлено понад 30 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Через грозу та пориви вітру у трьої областях знеструмлені десятки населених пунктів. Про це інформують у ДСНС України, пише УНН.
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“Станом на 07:00 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 34 населені пункти у 3 областях, а саме: Дніпропетровська — 17, Запорізька — 10 та Донецька — 7”, — інформують рятувальники.
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