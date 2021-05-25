Херсонщиною пронісся торнадо: пошкодило дахи будинків, жертв немає

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"У селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо, що зафільмували місцеві жителі. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - повідомили у поліції.

Доповнення

Поліцейські допомагають місцевим жителям долати наслідки торнадо - прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева.

Додамо

Як вказують експерти, торнадо, або смерчі, з’являються за вологої та теплої погоди, тому прогнозується зростання їх кількості з потеплінням. Для утворення смерчу повинна бути досить висока температура, але вони можуть виникати і при 20°.

Фактори небезпеки сильних вітрів, шквалів та смерчів: травмування, а інколи і загибель людей; руйнування інженерних споруд та систем життєзабезпечення, доріг та мостів, промислових і житлових будівель, особливо їх верхніх поверхів і дахів; перекидання телеграфних стовпів, виривання дерев та утворення завалів; знищення садів та посівів на полях, вказують у ДСНС.