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Херсонщиною пронісся торнадо: пошкодило дахи будинків, жертв немає

Київ • УНН

 • 23374 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Херсонщина, на яку напередодні обрушився торнадо, долає наслідки негоди. Обійшлося без жертв, утім ураганний вітер пошкодив дахи будинків та повалив дерева. Про це УНН повідомили у поліції Херсонської області.

Херсонщиною пронісся торнадо: пошкодило дахи будинків, жертв немає

Цитата:

"У селі Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади напередодні пронісся торнадо, що зафільмували місцеві жителі. Внаслідок ураганного вітру пошкоджено паркани, дахи кількох будинків та повалено дерева. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - повідомили у поліції.

Доповнення

Поліцейські допомагають місцевим жителям долати наслідки торнадо - прибирати з дворів уламки, розчищають вулицю та прибирають повалені дерева. 

Додамо

Як вказують експерти, торнадо, або смерчі, з’являються за вологої та теплої погоди, тому прогнозується зростання їх кількості з потеплінням. Для утворення смерчу повинна бути досить висока температура, але вони можуть виникати і при 20°.

Фактори небезпеки сильних вітрів, шквалів та смерчів: травмування, а інколи і загибель людей; руйнування інженерних споруд та систем життєзабезпечення, доріг та мостів, промислових і житлових будівель, особливо їх верхніх поверхів і дахів; перекидання телеграфних стовпів, виривання дерев та утворення завалів; знищення садів та посівів на полях, вказують у ДСНС.

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