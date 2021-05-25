Херсонской областью пронесся торнадо: повредило крыши домов, жертв нет

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"В селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины накануне пронесся торнадо, который сняли местные жители. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - сообщили в полиции.

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Полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия торнадо - убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.

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Как указывают эксперты, торнадо, или смерчи, появляются при влажной и теплой погоде, поэтому прогнозируется рост их количества с потеплением. Для образования смерча должна быть достаточно высокая температура, но они могут возникать и при 20°.

Факторы опасности сильных ветров, шквалов и смерчей: травмирование, а иногда и гибель людей; разрушения инженерных сооружений и систем жизнеобеспечения, дорог и мостов, промышленных и жилых зданий, особенно их верхних этажей и крыш; опрокидывание телеграфных столбов, вырывание деревьев и образование завалов; уничтожение садов и посевов на полях, указывают в ГСЧС.