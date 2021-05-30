Из-за грозы в трех областях обесточены более 30 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Из-за грозы и порывов ветра в тре областях обесточены десятки населенных пунктов. Об этом информируют в ДСНС Украины, пишет УНН.
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“Состоянию на 07:00 30 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 34 населенных пункта в 3 областях, а именно Днепропетровская — 17, Запорожская — 10 и Донецка — 7”, — информируют спасатели.
Напомним
Херсонщиной пронесся торнадо , который повредил крыши домов, жертв нет.