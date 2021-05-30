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Киевлян предупредили о грозе до конца суток

Киев • УНН

 • 14245 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В ближайший час и до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Киевлян предупредили о грозе до конца суток

Цитата:

"В ближайший час и до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)". - говорится в сообщении.

Детали

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды УК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую
КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19.

Дополнение

Из-за грозы и порывов ветра в трех областях обесточены десятки населенных пунктов.

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