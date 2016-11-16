Китайські смартфони забезпечені секретною програмою збору інформації - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Смартфони китайського виробництва можуть бути забезпечені секретною програмою, яка кожні 72 години перенаправляє на китайський сервер надіслані з них текстові повідомлення, передає УНН з посиланням на The New York Times.
“Фахівці у сфері безпеки нещодавно виявили на деяких смартфонах з операційною системою Android програму, яка відстежує положення користувачів, з ким вони говорять і що вони пишуть в текстових повідомленнях. За словами американських офіційних осіб, поки що неясно, чи це секретним збором даних в цілях реклами, або ж китайська влада намагається таким чином зібрати розвідувальну інформацію”, — йдеться в повідомленні.
Американська компанія Kryptowire, яка виявила існування “чорного ходу” для скачування інформації з смартфонів, вважає, що ця програма може передавати повний зміст текстових послань, списки телефонних номерів, дані про час дзвінків, дані про місцезнаходження користувача та іншу інформацію на китайський сервер.
За словами віце-президента Kryptowire Тома Каригианниса, клієнтів, які купували ці смартфони, не повідомляли про існування цієї програми.
Як повідомляв УНН, Компанія Caviar, що спеціалізується на люксовій обробці смартфонів, на честь обрання Дональда Трампа президентом США випустила партію iPhone 7 Supremo Trump Changeover з його барельєфом із золота.