Китайские смартфоны обеспечены секретной программой сбора информации - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Смартфоны китайского производства могут быть обеспечены секретной программой, которая каждые 72 часа перенаправляет на китайский сервер присланные с них текстовые сообщения, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
«Специалисты в области безопасности недавно обнаружили на некоторых смартфонах с операционной системой Android программу, которая отслеживает положение пользователей, с кем они говорят и что они пишут в текстовых сообщениях. По словам американских официальных лиц, пока неясно,является ли это секретным сбором данных в целях рекламы, или же китайские власти пытаются таким образом собрать разведывательную информацию ", - говорится в сообщении.
Американская компания Kryptowire, которая обнаружила существование "черного хода" для скачивания информации из смартфонов, считает, что эта программа может передавать полное содержание текстовых посланий, списки телефонных номеров, данные о времени звонков, данные о местонахождении пользователя и другую информацию на китайский сервер.
По словам вице-президента Kryptowire Тома Каригианниса, клиентов, которые покупали эти смартфоны, не сообщали о существовании этой программы.
Как сообщал УНН, Компания Caviar, специализирующаяся на люксовой обработке смартфонов, в честь избрания Дональда Трампа президентом США выпустила партию iPhone 7 Supremo Trump Changeover с его барельефом из золота .