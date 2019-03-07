Китайські дослідники знайшли гени "людини-мурахи"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Група китайських дослідників знайшла два гена, що регулюють розміри органів і тіл мишей, як це показано в американському науково-фантастичному фільмі "Людина-мураха". Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Відкриття може надати можливості для розробки нових методів протипухлинної терапії, зазначив професор Нанкинского медичного університету (провінція Цзянсу, Східний Китай) Сюй Юйцзюня, який очолює наукову групу.
Китайські генетики видалили у ембріонів мишей два гена під назвами Pum1 і Pum2 і пізніше помітили, що тіла новонароджених мишенят виявилися інтегрально і пропорційно менше норми. При цьому їм вдалося виключити вплив інших факторів, таких як харчування і гормони росту.
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Подальші дослідження показали, що зародки мишей без гена Pum1 були менше інших вже протягом 13,5 дня ембріонального періоду.
"Вибивання гена Pum1 не вплинуло на тривалість життя або стан здоров'я мишей", - зазначив професор. Наукова група спостерігала їх протягом 96 днів, що еквівалентно 70 людським рокам. Істотних дефектів у мишей виявлено не було.
"Як ми вважаємо, швидкість розвитку клітин без гена Pum1 сповільнюється, що призводить до зменшення їх кількості", - сказав Сюй Юйцзюня.
За його словами, гени відіграють регулюючу роль в процесі синтезу білків за участю рибонуклеїнової кислоти (РНК), контролюючи проліферацію клітин.
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Вчені також виявили, що інший член цього сімейства генів - Pum2 також впливає на вагу мишей, але його вплив менш виражений, ніж у Pum1.
Таким чином, вони змогли точно відрегулювати розміри мишей шляхом видалення вищевказаних генів.
Цей механізм має великий потенціал для лікування пухлин у людини, які представляють собою аномальні маси клітин, які безконтрольно розмножуються. Використання генетичної інженерії для регулювання швидкості проліферації клітин, як ми очікуємо, дозволить розробити нові способи протипухлинної терапії, прокоментував вчений.
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Нагадаємо, раніше в Японії запропонували дозволити редагувати гени ембріонів людини.