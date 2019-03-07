Китайські дослідники знайшли гени "людини-мурахи"

ukru
22 березня, 17:51 • 80644 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 123036 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 104631 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104458 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 90583 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102027 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151621 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168064 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154894 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 247902 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.7 м/с
33 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 60446 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 50432 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 50648 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

03:11 • 28788 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 61860 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 164470 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 247907 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210873 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 195645 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 162248 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 58817 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 55180 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 70720 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 51446 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 82691 перегляди
Актуальне
Китайські дослідники знайшли гени "людини-мурахи"

Китайські дослідники знайшли гени "людини-мурахи"

Київ • УНН

 • 20445 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Група китайських дослідників знайшла два гена, що регулюють розміри органів і тіл мишей, як це показано в американському науково-фантастичному фільмі "Людина-мураха". Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Відкриття може надати можливості для розробки нових методів протипухлинної терапії, зазначив професор Нанкинского медичного університету (провінція Цзянсу, Східний Китай) Сюй Юйцзюня, який очолює наукову групу.

Китайські генетики видалили у ембріонів мишей два гена під назвами Pum1 і Pum2 і пізніше помітили, що тіла новонароджених мишенят виявилися інтегрально і пропорційно менше норми. При цьому їм вдалося виключити вплив інших факторів, таких як харчування і гормони росту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені виявили успадковану від неандертальців здатність у людей

Подальші дослідження показали, що зародки мишей без гена Pum1 були менше інших вже протягом 13,5 дня ембріонального періоду.

"Вибивання гена Pum1 не вплинуло на тривалість життя або стан здоров'я мишей", - зазначив професор. Наукова група спостерігала їх протягом 96 днів, що еквівалентно 70 людським рокам. Істотних дефектів у мишей виявлено не було.

"Як ми вважаємо, швидкість розвитку клітин без гена Pum1 сповільнюється, що призводить до зменшення їх кількості", - сказав Сюй Юйцзюня.

За його словами, гени відіграють регулюючу роль в процесі синтезу білків за участю рибонуклеїнової кислоти (РНК), контролюючи проліферацію клітин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі знайдено кістки дитини неандертальця, з'їденого птахом

Вчені також виявили, що інший член цього сімейства генів - Pum2 також впливає на вагу мишей, але його вплив менш виражений, ніж у Pum1.

Таким чином, вони змогли точно відрегулювати розміри мишей шляхом видалення вищевказаних генів.

Цей механізм має великий потенціал для лікування пухлин у людини, які представляють собою аномальні маси клітин, які безконтрольно розмножуються. Використання генетичної інженерії для регулювання швидкості проліферації клітин, як ми очікуємо, дозволить розробити нові способи протипухлинної терапії, прокоментував вчений.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У клітинах людини знайшли нову структуру ДНК

Нагадаємо, раніше в Японії запропонували дозволити редагувати гени ембріонів людини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03