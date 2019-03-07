Китайські дослідники знайшли гени "людини-мурахи"

КИЇВ. 7 березня. УНН. Група китайських дослідників знайшла два гена, що регулюють розміри органів і тіл мишей, як це показано в американському науково-фантастичному фільмі "Людина-мураха". Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.