В клетках человека нашли новую структуру ДНК

"Сильнее всего мы удивились, когда увидели, что зеленые участки — i-мотивы — появляются и исчезают время от времени. Так мы узнали, что они формируются, разрушаются и возникают вновь", - отметил один из авторов работы Махди Зераати.

Структура i-мотива — крестообразный узел, в котором цитозин "сплетается" с цитозином на той же цепи. Впервые ученые обнаружили такие конструкции в 1990-х — тогда i-мотивы удалось получить искусственно. Наиболее пригодной для них оказалась кислая среда, нехарактерная для организма человека, поэтому исследователи сомневались, что эти структуры когда-нибудь обнаружатся в человеческих клетках.

Чтобы найти их, австралийские ученые создали микроскопический "инструмент" iMab — особый фрагмент антитела, способный распознавать i-мотивы и связываться с ними. Эти фрагменты не соединяются со спиральными структурами ДНК и нетипичными конструкциями других типов. iMab снабдили светящимися метками и ввели в человеческие клетки, принадлежащие к нескольким клеточным линиям. Это позволило установить, где именно в клеточных ядрах располагались i-мотивы.

Как сообщал УНН, популярный британский коллектив Massive Attack увековечил третий студийный альбом Mezzanine, записав его с помощью швейцарской технологии Opus на молекулу ДНК.