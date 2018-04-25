У клітинах людини знайшли нову структуру ДНК
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Австралійські вчені виявили в клітинах людського організму незвичайні структури ДНК - i-мотиви (intercalated-motif, i-motif). Раніше їх вдавалося отримати тільки в лабораторних умовах, в живих клітинах їх знайшли вперше. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nature Chemistry.
"Сильніше за все ми здивувалися, коли побачили, що зелені ділянки - i-мотиви - з'являються і зникають час від часу. Так ми дізналися, що вони формуються, руйнуються і виникають знову", - зазначив один з авторів роботи Махді Зерааті.
Структура i-мотиву - хрестоподібний вузол, в якому цитозин "сплітається" з цитозином на тому ж ланцюгу. Вперше вчені виявили такі конструкції в 1990-х - тоді i-мотиви вдалося отримати штучно. Найбільш придатною для них виявилося кисле середовище, нехарактерне для організму людини, тому дослідники сумнівалися, що ці структури коли-небудь виявляться в людських клітинах.
Щоб знайти їх, австралійські вчені створили мікроскопічний "інструмент" iMab - особливий фрагмент антитіла, здатний розпізнавати i-мотиви і зв'язуватися з ними. Ці фрагменти не зливаються зі спіральними структурами ДНК і нетиповими конструкціями інших типів. iMab забезпечили палаючими мітками і ввели в людські клітини, що належать до кількох клітинних ліній. Це дозволило встановити, де саме в клітинних ядрах розташовувалися i-мотиви.
Як повідомляв УНН, популярний британський колектив Massive Attack увічнив третій студійний альбом Mezzanine, записавши його за допомогою швейцарськоъ технологіъ Opus на молекулу ДНК.