У клітинах людини знайшли нову структуру ДНК

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Австралійські вчені виявили в клітинах людського організму незвичайні структури ДНК - i-мотиви (intercalated-motif, i-motif). Раніше їх вдавалося отримати тільки в лабораторних умовах, в живих клітинах їх знайшли вперше. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nature Chemistry.