Китайские исследователи нашли гены "человека-муравья"

Открытие может предоставить возможности для разработки новых методов противоопухолевой терапии, отметил профессор Нанкинского медицинского университета (провинция Цзянсу, Восточный Китай) Сюй Юйцзюнь, который возглавляет научную группу.

Китайские генетики удалили у эмбрионов мышей два гена под названиями Pum1 и Pum2 и позже заметили, что тела новорожденных мышат оказались интегрально и пропорционально меньше нормы. При этом им удалось исключить влияние других факторов, таких как питание и гормоны роста.



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Дальнейшие исследования показали, что зародыши мышей без гена Pum1 были меньше других уже в течение 13,5 дня эмбрионального периода.

"Выбивание гена Pum1 не повлияло на продолжительность жизни или состояние здоровья мышей", - отметил профессор. Научная группа наблюдала их в течение 96 дней, что эквивалентно 70 человеческим годам. Существенных дефектов у мышей выявлено не было.

"Как мы полагаем, скорость развития клеток без гена Pum1 замедляется, что приводит к уменьшению их количества", - сказал Сюй Юйцзюнь.

По его словам, гены играют регулирующую роль в процессе синтеза белков с участием рибонуклеиновой кислоты (РНК), контролируя пролиферацию клеток.



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Ученые также обнаружили, что другой член этого семейства генов - Pum2 также влияет на вес мышей, но его воздействие менее выражено, чем у Pum1.

Таким образом, они смогли точно отрегулировать размеры мышей путем удаления вышеуказанных генов.

Этот механизм имеет большой потенциал для лечения опухолей у человека, которые представляют собой аномальные массы бесконтрольно размножающихся клеток. Использование генетической инженерии для регулирования скорости пролиферации клеток, как мы ожидаем, позволит разработать новые способы противоопухолевой терапии, прокомментировал ученый.



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Напомним, ранее в Японии предложили разрешить редактировать гены эмбрионов человека.