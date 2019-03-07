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Китайские исследователи нашли гены "человека-муравья"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Группа китайских исследователей нашла два гена, регулирующих размеры органов и тел мышей, как это показано в американском научно-фантастическом фильме "Человек-муравей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Открытие может предоставить возможности для разработки новых методов противоопухолевой терапии, отметил профессор Нанкинского медицинского университета (провинция Цзянсу, Восточный Китай) Сюй Юйцзюнь, который возглавляет научную группу.

Китайские генетики удалили у эмбрионов мышей два гена под названиями Pum1 и Pum2 и позже заметили, что тела новорожденных мышат оказались интегрально и пропорционально меньше нормы. При этом им удалось исключить влияние других факторов, таких как питание и гормоны роста.

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Дальнейшие исследования показали, что зародыши мышей без гена Pum1 были меньше других уже в течение 13,5 дня эмбрионального периода.

"Выбивание гена Pum1 не повлияло на продолжительность жизни или состояние здоровья мышей", - отметил профессор. Научная группа наблюдала их в течение 96 дней, что эквивалентно 70 человеческим годам. Существенных дефектов у мышей выявлено не было.

"Как мы полагаем, скорость развития клеток без гена Pum1 замедляется, что приводит к уменьшению их количества", - сказал Сюй Юйцзюнь.

По его словам, гены играют регулирующую роль в процессе синтеза белков с участием рибонуклеиновой кислоты (РНК), контролируя пролиферацию клеток.

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Ученые также обнаружили, что другой член этого семейства генов - Pum2 также влияет на вес мышей, но его воздействие менее выражено, чем у Pum1.

Таким образом, они смогли точно отрегулировать размеры мышей путем удаления вышеуказанных генов.

Этот механизм имеет большой потенциал для лечения опухолей у человека, которые представляют собой аномальные массы бесконтрольно размножающихся клеток. Использование генетической инженерии для регулирования скорости пролиферации клеток, как мы ожидаем, позволит разработать новые способы противоопухолевой терапии, прокомментировал ученый.

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Напомним, ранее в Японии предложили разрешить редактировать гены эмбрионов человека

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