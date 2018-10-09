В Польше найдены кости ребенка неандертальца, съеденного птицей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Первобытный ребенок из пещеры на Малопольской возвышенности, чьи останки были обнаружены археологами несколько лет назад, официально признан древнейшим человеком, когда-либо найденным на территории Польши. Об єтом сообщает УНН со ссылкой на Science in Poland.
Специалисты оценили возраст находки примерно в 115 тыс. лет.
По словам профессора Павла Вальде-Новака из института археологии Ягеллонского университета, анализу подверглись кости руки ребенка неандертальца. Длина костей не превышает 1 см. Они являются фалангами пальцев.
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При исследовании останков 5-7-летнего ребенка, которому еще не дали имя, антропологи заметили характерную пористую поверхность, напоминающую сетчатый фильтр, что свидетельствует о том, что его проглотила гигантская хищная птица.
По причине плохой сохранности костей ученые не смогут провести анализ ДНК.
"Но мы не сомневаемся, что это останки неандертальцев, потому что мы нашли их в очень глубоком слое пещеры, на несколько метров ниже нынешней поверхности. Этот слой также содержит типичные каменные инструменты, используемые неандертальцем", - сообщил профессор Вальде-Новак.
Стоит также отметить, что кости были найдены несколько лет назад вместе с костями животных, однако исследовать их начали только сейчас.
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