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У Польщі знайдені кістки дитини неандертальця, з'їденої птахом

Київ • УНН

 • 15922 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Первісна дитина з печери на Малопольській височини, чиї останки були виявлені археологами кілька років тому, офіційно визнана найдавнішим людиною, коли-небудь знайденою на території Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science in Poland.

Фахівці оцінили вік знахідки приблизно в 115 тис. років.

За словами професора Павла Вальді-Новака з інституту археології Ягеллонського університету, аналізу піддалися кістки руки дитини неандертальця. Довжина кісток не перевищує 1 см. Вони є фалангами пальців.

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При дослідженні останків 5-7-річної дитини, якій ще не дали ім'я, антропологи помітили характерну пористу поверхню, що нагадує сітчастий фільтр, що свідчить про те, що її проков велетенський хижий птах.

Через погану збереженість кісток вчені не зможуть провести аналіз ДНК.

"Але ми не сумніваємося, що це останки неандертальців, бо ми знайшли їх в дуже глибокому шарі печери, на кілька метрів нижче нинішньої поверхні. Цей шар також містить типові кам'яні інструменти, використовувані неандертальцем", - повідомив професор Вальді-Новак.

Варто також відзначити, що кістки були знайдені кілька років тому разом з кістками тварин, однак досліджувати їх почали тільки зараз.

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