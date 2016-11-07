Китай схвалив новий закон про кібербезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Уряд Китаю схвалив новий закон щодо кібербезпеки, спрямований на подальше посилення і централізацію державного контролю над інтернетом, в тому числі над роллю, яку відіграють іноземні компанії в китайському кіберпросторі, передає УНН з посиланням на Wall Street Journal.
Закон, прийнятий в постійному комітеті законодавчого органу Китаю і оприлюднений в понеділок, дає завдання установам і підприємствам поліпшити їх здатність захищатися від мережевих вторгнень, вимагаючи перевірки безпеки обладнання і даних в стратегічних секторах.
Закон, зокрема, містить положення, що зобов'язує інтернет-операторів надавати "технічну допомогу" владі в справах, пов'язаних з національною безпекою. Він також вимагає перевірки безпеки устаткування для "критичної інфраструктури", яка визначається як така, що стосується інформаційних послуг, енергетики, транспорту, фінансів та інших важливих секторів.
Під час розробки закон критикували деякі іноземні бізнес-групи і технічні експерти, називаючи його основою для подальшого відгородження вже ізольованого Інтернету у Китаї. Китайські законодавці описали закон як необхідність для зміцнення безпеки в Інтернеті у часи поширення великої кількості загроз.
Китай, який хоч часто і звинувачують в підтримці кібератак на інші країни, заявляє, що є частою жертвою злому, почав вживати жорстких заходів для підтримки кібербезпеки відколи президент Китаю Сі Цзіньпін вступив на посаду чотири роки тому.