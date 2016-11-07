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15 марта, 19:03 • 112359 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158501 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133006 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125884 просмотра

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15 марта, 12:52 • 110079 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104110 просмотра

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Китай одобрил новый закон о кибербезопасности

Китай одобрил новый закон о кибербезопасности

Киев • УНН

 • 15409 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правительство Китая одобрило новый закон о кибербезопасности, направленный на дальнейшее усиление и централизацию государственного контроля над интернетом, в том числе над ролью, которую играют иностранные компании в китайском киберпространстве, передает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Закон, принятый в постоянном комитете законодательного органа Китая и обнародованный в понедельник, дает задание учреждениям и предприятиям улучшить их способность защищаться от сетевых вторжений, требуя проверки безопасности оборудования и данных в стратегических секторах.

Закон, в частности, содержит положение, обязывающее интернет-операторов предоставлять "техническую помощь" власти в делах, связанных с национальной безопасностью. Он также требует проверки безопасности оборудования для "критической инфраструктуры", которая определяется как такое, что касается информационных услуг, энергетики, транспорта, финансов и других важных секторов.

Во время разработки закон критиковали некоторые иностранные бизнес-группы и технические эксперты, называя его основой для дальнейшего отгораживания уже изолированного Интернета в Китае. Китайские законодатели описали закон как необходимость для укрепления безопасности в Интернете во времена распространения большого количества угроз.

Китай, который хоть часто и обвиняют в поддержке кибератак на другие страны, заявляет, что является частой жертвой взлома, начал принимать жесткие меры для поддержки кибербезопасности с тех пор как президент Китая Си Цзиньпин вступил в должность четыре года назад.

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