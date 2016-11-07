Китай одобрил новый закон о кибербезопасности

Закон, принятый в постоянном комитете законодательного органа Китая и обнародованный в понедельник, дает задание учреждениям и предприятиям улучшить их способность защищаться от сетевых вторжений, требуя проверки безопасности оборудования и данных в стратегических секторах.

Закон, в частности, содержит положение, обязывающее интернет-операторов предоставлять "техническую помощь" власти в делах, связанных с национальной безопасностью. Он также требует проверки безопасности оборудования для "критической инфраструктуры", которая определяется как такое, что касается информационных услуг, энергетики, транспорта, финансов и других важных секторов.

Во время разработки закон критиковали некоторые иностранные бизнес-группы и технические эксперты, называя его основой для дальнейшего отгораживания уже изолированного Интернета в Китае. Китайские законодатели описали закон как необходимость для укрепления безопасности в Интернете во времена распространения большого количества угроз.

Китай, который хоть часто и обвиняют в поддержке кибератак на другие страны, заявляет, что является частой жертвой взлома, начал принимать жесткие меры для поддержки кибербезопасности с тех пор как президент Китая Си Цзиньпин вступил в должность четыре года назад.