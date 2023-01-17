Китай повернувся до "нормального стану" після зняття Covid-обмежень - чиновник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Китай повернувся до нормального життя після зняття обмежень через Covid-19, заявив у вівторок віце-прем'єр Лю Хе на Всесвітньому економічному форумі, запросивши "міжнародних друзів" відвідати країну. Про це пише AFP, передає УНН.
Минулого місяця Китай різко відмовився від свого підходу «нульового Covid» після трьох років запровадження одних із найжорсткіших антипандемічних обмежень у світі.
Цей крок призвів до хвилі інфекцій, які заповнили лікарні та крематорії, а в суботу влада повідомила, що трохи більше ніж за місяць було зареєстровано майже 60 000 смертей, пов'язаних з Covid.
Мільйони людей похилого віку в Китаї не повністю вакциновані, а уряд Сі Цзіньпіна піддається критиці за те, що він не приділяє пріоритетної уваги кампаніям з імунізації серед найбільш уразливих громадян країни.
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Але Лю сказав на зустрічі світової еліти у швейцарському альпійському Давосі, що перехід «загалом був стабільним та плавним».
«Час для досягнення піку (інфекції) та повернення до нормального життя був відносно швидким. У певному сенсі це перевершило наші очікування», - сказав він.
Лю заявив, що індустрія продуктів харчування та напоїв, а також туризм почали повертатися у нормальне русло: очікується, що під час китайського Нового року за місячним календарем, який розпочнеться цими вихідними, очікується п'ять мільярдів поїздок.
«Все повністю нормалізувалося», - додав він.
«В даний час основна труднощі, як і раніше, пов'язана з людьми похилого віку, з супутніми захворюваннями», - сказав він, додавши: «В даний час ми прагнемо вирішити цю проблему».
Лю також закликав іноземців відвідати Китай після того, як минулого тижня було знято карантинні вимоги для тих, хто прибуває з-за кордону.
«Ми дуже вітаємо іноземних друзів, які приїжджають до Китаю. Ми забезпечимо найкращий сервіс. Звичайно, прямо зараз з деяких питань нам потрібен час для переходу, але загалом проблем уже немає», - сказав він.