Китай повернувся до "нормального стану" після зняття Covid-обмежень - чиновник

Минулого місяця Китай різко відмовився від свого підходу «нульового Covid» після трьох років запровадження одних із найжорсткіших антипандемічних обмежень у світі.

Цей крок призвів до хвилі інфекцій, які заповнили лікарні та крематорії, а в суботу влада повідомила, що трохи більше ніж за місяць було зареєстровано майже 60 000 смертей, пов'язаних з Covid.

Мільйони людей похилого віку в Китаї не повністю вакциновані, а уряд Сі Цзіньпіна піддається критиці за те, що він не приділяє пріоритетної уваги кампаніям з імунізації серед найбільш уразливих громадян країни.

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Але Лю сказав на зустрічі світової еліти у швейцарському альпійському Давосі, що перехід «загалом був стабільним та плавним».

«Час для досягнення піку (інфекції) та повернення до нормального життя був відносно швидким. У певному сенсі це перевершило наші очікування», - сказав він.

Лю заявив, що індустрія продуктів харчування та напоїв, а також туризм почали повертатися у нормальне русло: очікується, що під час китайського Нового року за місячним календарем, який розпочнеться цими вихідними, очікується п'ять мільярдів поїздок.

«Все повністю нормалізувалося», - додав він.

«В даний час основна труднощі, як і раніше, пов'язана з людьми похилого віку, з супутніми захворюваннями», - сказав він, додавши: «В даний час ми прагнемо вирішити цю проблему».

Лю також закликав іноземців відвідати Китай після того, як минулого тижня було знято карантинні вимоги для тих, хто прибуває з-за кордону.

«Ми дуже вітаємо іноземних друзів, які приїжджають до Китаю. Ми забезпечимо найкращий сервіс. Звичайно, прямо зараз з деяких питань нам потрібен час для переходу, але загалом проблем уже немає», - сказав він.