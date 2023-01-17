Китай вернулся к "нормальному состоянию" после снятия Covid-ограничений - чиновник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Китай вернулся к нормальной жизни после снятия ограничений из-за Covid-19, заявил во вторник вице-премьер Лю Хэ на Всемирном экономическом форуме, пригласив "международных друзей" посетить страну. Об этом пишет AFP, передает УНН.
В прошлом месяце Китай резко отказался от своего подхода «нулевого Covid» после трех лет введения одних из самых жестких антипандемических ограничений в мире.
Этот шаг привел к волне инфекций, которые заполнили больницы и крематории, а в субботу власти сообщили, что чуть более чем за месяц было зарегистрировано почти 60 000 смертей, связанных с Covid.
Миллионы пожилых людей в Китае не полностью вакцинированы, а правительство Си Цзиньпина подвергается критике за то, что оно не уделяет приоритетного внимания кампаниям по иммунизации среди наиболее уязвимых граждан страны.
Детали
Но Лю сказал на встрече мировой элиты в швейцарском альпийском Давосе, что переход «в целом был стабильным и плавным».
«Время для достижения пика (инфекции) и возвращения к нормальной жизни было относительно быстрым. В некотором смысле это превзошло наши ожидания», - сказал он.
Лю заявил, что индустрия продуктов питания и напитков, а также туризм начали возвращаться в нормальное русло: ожидается, что во время китайского Нового года по лунному календарю, который начнется в эти выходные, ожидается пять миллиардов поездок.
«Все полностью нормализовалось», - добавил он.
«В настоящее время основная трудность по-прежнему связана с пожилыми людьми, с сопутствующими заболеваниями», - сказал он, добавив: «В настоящее время мы стремимся решить эту проблему».
Лю также призвал иностранцев посетить Китай после того, как на прошлой неделе были сняты карантинные требования для прибывающих из-за рубежа.
«Мы очень приветствуем иностранных друзей, приезжающих в Китай. Мы обеспечим наилучший сервис. Конечно, прямо сейчас по некоторым вопросам нам нужно время для перехода, но в целом проблем уже нет», - сказал он.