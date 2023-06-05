Китай хоче потіснити американців на власному ринку роботів у хірургії

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На кінець 2020 року система da Vinci мала 100% частку серед 189 роботизованих лапароскопічних хірургічних систем, що використовувалися в КНР.

Weigao зі штаб-квартирою в місті Вейхай, провінція Шаньдун, стала першою китайською компанією, яка отримала дозвіл на роботизовану лапароскопічну хірургічну систему від органів охорони здоров'я країни в 2021 році. Компанія продовжує клінічні дослідження в лікарнях і планує сертифікувати систему для загальної хірургії на початку червня.

"Наша робототехнічна система буде продаватися для загального хірургічного використання з червня", - сказав генеральний директор підрозділу медичних інструментів Weigao Group Ван Бінцян, маючи на увазі роботизовану лапароскопічну хірургічну систему своєї компанії.

"Наразі ми маємо 20 установок у лікарнях для клінічних досліджень, які беруть участь у різноманітних операціях, таких як урологічні, печінкові та торакальні процедури", - сказав Ван.

Система Weigao управляється за допомогою 3D-окулярів, а не закритого монітора, як у da Vinci, що, за словами китайської компанії, зменшує втому лікарів.

"Лікарі також можуть легше спілкуватися з іншими лікарями та медсестрами в операційній", - зазначив Ван.

Компанія також вважає, що має перевагу у використанні високошвидкісного стандарту зв'язку 5G, який лікарі в розвинених прибережних районах Китаю можуть використовувати для проведення дистанційних операцій пацієнтам, які перебувають у сільській місцевості, де медичні ресурси обмежені.

За даними гонконгської брокерської компанії Haitong International Securities, американська система da Vinci продається в Китаї приблизно за 3,5 мільйона доларів, тоді як система Weigao продається за 1,97 мільйона доларів.

Ще у 2015 році уряд Китаю оголосив план розвитку високотехнологічних галузей під назвою "Зроблено в Китаї 2025", у якому галузі, пов'язані з медициною, позиціонуються як високопріоритетні.

Якщо Китай вживатиме заходів для пріоритетного використання вітчизняних робототехнічних систем - як це було з комп'ютерною томографією та технологією магнітно-резонансної томографії, які були монополізовані західними виробниками, - це може посунути da Vinci з ринку, пише Nikkei Asia.

Доповнення

Домінування da Vinci, засноване на більш ніж 20-річному використанні і схваленні владою різних країн, як вказано, не зменшується. Кількість лікарів, які вміють ним користуватися, також створила високий бар'єр для входу на ринок, пише видання.

Використання лапароскопічних хірургічних роботів, які є найпоширенішим типом хірургічних роботів, передбачає, що лікар проводить операцію через монітор, у той час як рука робота, оснащена ендоскопом, щипцями або ножицями, вводиться через отвір в черевній порожнині. Крім того, що рука робота може працювати під кутами, неможливими для людини, вона автоматично компенсує ненавмисне тремтіння в оператора, забезпечуючи більш точне хірургічне втручання.

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