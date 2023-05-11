Китай проведе дослідження стовбурових клітин на орбіті Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Китай проводить підготовку до експерименту зі стовбуровими клітинами людини на борту космічної станції Tiangong, щоб вивчити вплив середовища мікрогравітації на репродукцію людини. Ціль пілотованої місії – розуміння особливостей виживання та народження дітей в умовах космічного середовища, повідомило видання CGTN з посиланням на Xinhua News Agency, пише УНН.
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«Заплановані експерименти включають вплив середовища космічної мікрогравітації на диференціацію лінії стовбурових клітин, а також тривимірний ріст і побудову тканин стовбурових клітин», – сказав Цан Хуайсін, головний дослідник наукових експериментів станції в Технологічному та Інженерному центрі використання космосу при Китайській академії наук (CAS).
Клітини розробили вчені з Університету Цінхуа та Шеньчженьського інституту передових технологій при CAS. Цан Хуайсін сказав, що експерименти будуть проводитися в лабораторному модулі Wentian, і вчені побачать ембріональні стовбурові клітини, диференційовані на примітивні статеві клітини, яйцеподібні та сперматозоїдні стовбурові клітини та гемопоетичні стовбурові клітини. Він додав, що спостерігатимуть і вивчатимуть зміни зародкових стовбурових клітин у середовищі космічної мікрогравітації.
Космічне середовище впливає на клітини, особливо на стовбурові клітини, мовив науковець, вказавши, що експерименти на орбіті можуть допомогти відповісти на питання про те, як мікрогравітація впливає на репродукцію людини.
Однією з цілей пілотованої космічної програми Китаю є пошук можливих населених планет, поділився Цан. «Космічне середовище має мікрогравітацію та високу радіацію, тому дослідження особливостей подорожей, виживання та народження дітей у такому середовищі є головним завданням нашого дослідження», – підкреслив він.
Доповнення
Експериментальний корисний вантаж вагою понад 700 кілограмів, включаючи зразки та пристрої для дослідження стовбурових клітин, міститься на новому китайському вантажному космічному кораблі Tianzhou-6. Зразки стовбурових клітин зберігаються в спеціальних коробках, кожна з яких містить близько 3 мл розчину з клітинами.
Експерименти вимагатимуть щонайменше 72 коробок із зразками для випробувань на орбіті, наземних порівняльних випробувань і резервного використання. Випробування на орбіті триватимуть від шести до 12 днів. Перед упаковкою у вантажне судно зразки повинні зберігатися на землі при відповідних температурах і рівнях pH. На стартовому майданчику Wenchang Spacecraft Launch Site вчені працюють понаднормово, щоб зберегти клітини живими, постійно змінюючи поживні розчини та додаючи в них вуглекислий газ.
Довідково
Місія Tianzhou-6 є першим космічним польотом після того, як китайська програма пілотованої космічної станції вийшла на стадію застосування та розробки. Вантажне судно доставить загалом 98 предметів експерименту вагою 714 кілограмів. За словами розробника системи застосування вантажного судна в Технологічному та інженерному центрі використання космосу при CAS Лю Вея, це вантажне судно з найбільшим і найважчим експериментальним корисним навантаженням з моменту побудови космічної станції Tiangong.
Вперше випробування надійності компонентів будуть проводитися за межами модуля Wentian, а біологічні експерименти з космічним випромінюванням – за межами модуля Mengtian, зазначив Лю.
Стовбурові клітини можуть самовідновлюватися або розмножуватися, зберігаючи потенціал для розвитку в інші типи клітин. Вони можуть стати клітинами крові, серця, кісток, шкіри, м’язів, мозку чи інших органів тіла. Вони також можуть бути використані як засоби для лікування багатьох захворювань.
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