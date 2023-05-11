Китай проведет исследование стволовых клеток на орбите Земли

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«Запланированные эксперименты включают влияние среды космической микрогравитации на дифференциацию линии стволовых клеток, а также трехмерный рост и построение тканей стволовых клеток», – сказал Цан Хуайсин, главный исследователь научных экспериментов станции в Технологическом и Инженерном центре использования космоса при Китайской академии наук (CAS).

Клетки разработали ученые из Университета Цинхуа и Шэньчжэньского института передовых технологий при CAS. Цан Хуайсин сказал, что эксперименты будут проводиться в лабораторном модуле Wentian, и ученые увидят эмбриональные стволовые клетки, дифференцированные на примитивные половые клетки, яйцевидные и сперматозоидные стволовые клетки и гемопоэтические стволовые клетки. Он добавил, что будут наблюдать и изучать изменения зародышевых стволовых клеток в среде космической микрогравитации.

Космическая среда также влияет на клетки, особенно на стволовые клетки, сказал ученый, указав, что эксперименты на орбите могут помочь ответить на вопрос о том, как микрогравитация влияет на репродукцию человека.

Одной из целей пилотируемой космической программы Китая является поиск возможных обитаемых планет, поделился Цан. «Космическая среда имеет микрогравитацию и высокую радиацию, поэтому исследование особенностей путешествий, выживания и рождения детей в такой среде является основной задачей нашего исследования», – подчеркнул он.

Дополнение

Экспериментальный полезный груз весом более 700 килограммов, включая образцы и устройства для исследования стволовых клеток, содержится на новом китайском грузовом космическом корабле Tianzhou-6. Образцы стволовых клеток хранятся в специальных коробках, каждая из которых содержит около 3 мл раствора с клетками.

Эксперименты потребуют не менее 72 коробок с образцами для испытаний на орбите, наземных сравнительных испытаний и резервного использования. Испытания на орбите будут длиться от шести до 12 дней. Перед упаковкой в грузовое судно образцы должны храниться на земле при соответствующих температурах и уровнях pH. На стартовой площадке Wenchang Spacecraft Launch Site ученые работают сверхурочно, чтобы сохранить клетки живыми, постоянно меняя питательные растворы и добавляя в них углекислый газ.

Справочно

Миссия Tianzhou-6 является первым космическим полетом после того, как китайская программа пилотируемой космической станции вышла на стадию применения и разработки. Грузовое судно доставит всего 98 предметов эксперимента весом 714 килограммов. По словам разработчика системы применения грузового судна в Технологическом и инженерном центре использования космоса при CAS Лю Вэй, это грузовое судно с самой большой и самой тяжелой экспериментальной полезной нагрузкой с момента построения космической станции Tiangong.

Впервые испытания надежности компонентов будут проводиться за пределами модуля Wentian, а биологические эксперименты с космическим излучением – за пределами модуля Mengtian, отметил Лю.

Стволовые клетки могут самовосстанавливаться или размножаться, сохраняя потенциал для развития в другие типы клеток. Они могут стать клетками крови, сердца, костей, кожи, мышц, мозга или других органов тела. Они также могут быть использованы в качестве средств для лечения многих заболеваний.

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