КНР запустила систему супутникового моніторингу екологічного середовища
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Китай офіційно запустив свою систему супутникового моніторингу екологічного середовища, про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
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13 березня супутник дистанційного зондування Землі "Гаофень-13 02" стартував із космодрому Січан на ракетоносії "Чанчжен-3Б".
Система є супутниковим угрупуванням валового продукту екосистеми GEP. Подібна система супутникового моніторингу екологічного середовища надає широкий спектр базових даних, отриманих з космосу. Наприклад, як екологічна класифікація, захист джерел водопостачання, моніторинг атмосфери та поглинання вуглецю.
Розробником нової системи є компанія CAST, яка підпорядкована китайській корпорації аерокосмічної науки та технологій. Також CASC розробила серію супутників для моніторингу ресурсів та екології на підтримку будівництва екологічної цивілізації Китаю.
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