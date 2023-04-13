КНР запустила систему спутникового мониторинга экологической среды

Детали

13 марта спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-13 02" стартовал с космодрома Сичан на ракетоносителе "Чанчжэн-3Б".

Система является спутниковой группировкой валового продукта экосистемы GEP. Подобная система спутникового мониторинга экологической среды предоставляет широкий спектр базовых данных, полученных из космоса. Например, как экологическая классификация, защита источников водоснабжения, мониторинг атмосферы и поглощение углерода.

Разработчиком новой системы является компания CAST, которая подчиняется Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий. Также CASC разработала серию спутников для мониторинга ресурсов и экологии в поддержку строительства экологической цивилизации Китая.

Напомним

В четверг КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря.