Китай хочет потеснить американцев на собственном рынке роботов в хирургии

Детали

На конец 2020 года система da Vinci имела 100% долю среди 189 роботизированных лапароскопических хирургических систем, использовавшихся в КНР.

Weigao со штаб-квартирой в городе Вэйхай, провинция Шаньдун, стала первой китайской компанией, которая получила разрешение на роботизированную лапароскопическую хирургическую систему от органов здравоохранения страны в 2021 году. Компания продолжает клинические исследования в больницах и планирует сертифицировать систему для общей хирургии в начале июня.

"Наша робототехническая система будет продаваться для общего хирургического использования с июня", - сказал генеральный директор подразделения медицинских инструментов Weigao Group Ван Бинцян, имея в виду роботизированную лапароскопическую хирургическую систему своей компании.

"В настоящее время мы имеем 20 установок в больницах для клинических исследований, которые участвуют в различных операциях, таких как урологические, печеночные и торакальные процедуры", - сказал Ван.

Система Weigao управляется с помощью 3D-очков, а не закрытого монитора, как у da Vinci, что, по словам китайской компании, уменьшает усталость врачей.

"Врачи также могут легче общаться с другими врачами и медсестрами в операционной", - отметил Ван.

Компания также считает, что имеет преимущество в использовании высокоскоростного стандарта связи 5G, который врачи в развитых прибрежных районах Китая могут использовать для проведения дистанционных операций пациентам, находящимся в сельской местности, где медицинские ресурсы ограничены.

По данным гонконгской брокерской компании Haitong International Securities, американская система da Vinci продается в Китае примерно за 3,5 миллиона долларов, тогда как система Weigao продается за 1,97 миллиона долларов.

Еще в 2015 году правительство Китая объявило план развития высокотехнологичных отраслей под названием "Сделано в Китае 2025", в котором отрасли, связанные с медициной, позиционируются как высокоприоритетные.

Если Китай будет принимать меры для приоритетного использования отечественных робототехнических систем - как это было с компьютерной томографией и технологией магнитно-резонансной томографии, которые были монополизированы западными производителями, - это может подвинуть da Vinci с рынка, пишет Nikkei Asia.

Дополнение

Доминирование da Vinci, основанное на более чем 20-летнем использовании и одобрении властями разных стран, как указано, не уменьшается. Количество врачей, умеющих им пользоваться, также создало высокий барьер для входа на рынок, пишет издание.

Использование лапароскопических хирургических роботов, которые являются самым распространенным типом хирургических роботов, предполагает, что врач проводит операцию через монитор, в то время как рука робота, оснащенная эндоскопом, щипцами или ножницами, вводится через отверстие в брюшной полости. Помимо того, что рука робота может работать под углами, невозможными для человека, она автоматически компенсирует непреднамеренную дрожь у оператора, обеспечивая более точное хирургическое вмешательство.

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